Mercoledì 18 novembre 2026, nella suggestiva cornice del Teatro di Villa Lazzaroni a Roma (iniziativa realizzata con il contributo del Municipio Roma VII e la direzione artistica di Gaia Riposati per Urban Experience), è andato in scena “Fragile Essere”, un recital – per due voci e violino – intenso, coinvolgente e di grande spessore culturale.

L’appuntamento ha saputo tradurre sul palcoscenico, trasformandolo in viva drammaturgia, l’impianto teorico del saggio Teoria della fragilità. Alla ricerca di un potere nascosto (Diarkos, 2025). Prima dell’inizio della rappresentazione, sono stati proprio i due autori del volume, Roberto Gramiccia e Ginevra Amadio, a introdurre e presentare lo spettacolo al pubblico, offrendo le coordinate filosofiche ed esistenziali necessarie per addentrarsi in questo percorso.

Come ho avuto modo di osservare nella mia recensione al volume di Gramiccia e di Amadio, il cuore pulsante di questa riflessione risiede nel ribaltamento di un luogo comune:

«La fragilità non è un’eccezione o un difetto da compatire, ma il dato ontologico costitutivo dell’essere umano […] il “marcatore di specie” e il motore primo di ogni agire umano.»

Sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni questa visione ha preso corpo attraverso un dispositivo performativo raffinato ed emozionante. Le voci e l’intensa presenza scenica dei due attori, Gaia Riposati e Massimo Di Leo, hanno restituito tutta la densità del pensiero di Gramiccia e Amadio, alternando riflessione filosofica, afflato civile e tensione poetica. Il loro dialogo recitativo si è intrecciato in modo magistrale con gli interventi musicali dal vivo del bravissimo violinista Marco Valabrega, la cui tessitura sonora ha saputo amplificare le sfumature emotive del testo, trasformando la vulnerabilità da condizione passiva a forza creativa e condivisa.

Questa forza generativa e trasformativa, che ho voluto richiamare nella mia recensione anche attraverso una celebre immagine jaspersiana, emerge con chiarezza in tutta la sua portata: «Senza la vulnerabilità e la ferita della fragilità, non esisterebbe alcuna forma di creazione o di riscatto storico.»

A decretare il pieno successo della serata è stato infine un pubblico numeroso e attento, di diverse generazioni, che ha gremito la sala e seguito con vivo interesse, partecipazione ed evidente coinvolgimento l’intero svolgimento dello spettacolo, confermando quanto il tema della fragilità, se sottratto alla rassegnazione e restituito alla sua dimensione comunitaria, sappia parlare profondamente al nostro presente.

Proprio alla luce di questo riscontro così caloroso e partecipato, mi ripropongo di impegnarmi affinché lo spettacolo possa essere replicato, all’inizio del 2027, anche in un teatro del V Municipio.

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