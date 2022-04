Francesca De Vito lascia il Movimento 5 Stelle per Fratelli d’Italia

“Salutiamo l’ingresso nel gruppo regionale di Fratelli d’Italia del consigliere Francesca De Vito, che con la sua scelta conferma che le battaglie sostenute fino ad oggi in Consiglio regionale, soprattutto quelle sui diritti dei minori e sulla legalità, trovano la giusta casa in Fratelli d’Italia e si rafforzano con chi ha portato avanti, in tutti questi anni, l’opposizione alla Giunta Zingaretti.

Francesca De Vito si è, inoltre, contraddistinta per la coerenza dimostrata nel momento in cui i suoi ex compagni di partito hanno preferito accomodarsi sulle poltrone offerte dalla maggioranza, mentre lei, in linea con il mandato avuto dai suoi elettori, ha preferito lasciare il Movimento 5 Stelle.

Una scelta che le fa onore e che è in linea con i valori dimostrati fino ad oggi dal gruppo di Fratelli d’Italia e che da questo momento continueremo a portare avanti insieme”. E’ quanto dichiara l’11 aprile 2022 il coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

