Francesco Petrocchi nominato nell’Organismo di Vigilanza di Cotral per la Regione Lazio

L’avvocato Francesco Petrocchi è stato nominato nuovo membro dell’Organismo di Vigilanza di Cotral S.p.A. in rappresentanza della Regione Lazio. La nomina è stata ufficializzata con un decreto firmato dal Governatore Francesco Rocca lo scorso 19 dicembre, ma l’incarico, della durata di tre anni, avrà inizio nei primi giorni di gennaio.

L’Organismo di Vigilanza di Cotral, composto da tre membri (uno interno, uno esterno e uno nominato dalla Regione), ha il compito di monitorare le attività aziendali per garantire trasparenza, legalità e prevenzione di illeciti, in particolare nell’utilizzo di risorse pubbliche per l’acquisto di autobus e treni tramite bandi di gara.

Petrocchi avrà un ruolo chiave nel controllo delle operazioni gestite dal nuovo Consiglio di Amministrazione di Cotral, guidato dal Presidente Manolo Cipolla, e del direttore generale Enrico Dolfi, entrambi considerati vicini a Fratelli d’Italia.

Petrocchi ha una lunga carriera politica alle spalle: in passato è stato consigliere provinciale, assessore e candidato alle regionali del 2018 per Forza Italia.

È inoltre legato da una stretta amicizia con Roberta Angelilli, attuale vicepresidente della Regione Lazio ed esponente di spicco di FdI.

Cotral S.p.A., società controllata dalla Regione Lazio, gestisce il trasporto pubblico extraurbano e le ferrovie regionali, incluse le linee Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.