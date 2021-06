Frascati Scherma, un week-end dedicato agli Under 14 nel ricordo di Stefano Simoncelli

E’ stato un week-end speciale per il Frascati Scherma. Se non ci sono stati eventi internazionali di rilievo (ma il calendario di luglio e agosto sarà ricco tra mondiali paralimpici e Olimpiadi…), il club tuscolano ha ospitato un altro appuntamento molto sentito, organizzato col contributo della Regione Lazio: sabato e domenica scorsi, infatti, è andata in scena l’ottava edizione del memorial intitolato all’indimenticato e indimenticabile Stefano Simoncelli, come sempre dedicata alle categorie Under 14.

“Visto il basso numero di gare ufficiali disputate nell’ultimo anno e mezzo – dice il consigliere e storico dirigente frascatano Massimiliano Tallarico – per questi piccoli schermitori è stato come fare una grande “abbuffata” dopo un lungo digiuno. Sono intervenute alcune società laziali e grazie all’impegno di Valerio Aspromonte anche diversi giovani atleti del “Pio XII”, la nostra “scuola romana”. Il clima è stato bellissimo, abbiamo premiato tutti i partecipanti con una medaglia e una maglia del Frascati Scherma. Vedere il sorriso sui volti di questi ragazzi avrebbe fatto piacere anche a Stefano che nella sua attività magistrale e dirigenziale ha sempre puntato tantissimo sul settore Gpg. D’altronde nei dodici scudetti del Frascati Scherma spesso sono stati fondamentali proprio i punti conquistati dagli Under 14”.

Felice per la perfetta riuscita dell’evento anche il presidente Paolo Molinari: “Una due giorni all’insegna dello sport e del divertimento, in cui c’è stato grande entusiasmo e partecipazione. Com’è ovvio che sia, teniamo moltissimo al ricordo di Stefano e per questo abbiamo un po’ ritardato questo memorial a causa della pandemia, ma anche questa volta siamo riusciti a mettere in pedana questo evento, come ogni anno dalla scomparsa di Stefano”.