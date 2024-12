Frascati, tragedia in piazza Mazzini: uomo di 76 anni perde la vita per un malore

Un venerdì pomeriggio segnato da una tragedia nel cuore di piazza Mazzini, ai Castelli Romani.

Un uomo di 76 anni, residente a Fabriano, si è accasciato improvvisamente al suolo, stroncato da un malore improvviso. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15:00 del 6 dicembre, quando l’uomo, in visita nella cittadina, è stato colto da un malore e si è accasciato a terra.

I passanti, che hanno assistito alla scena, hanno prontamente allertato i soccorsi e cercato di prestare aiuto nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Tuttavia, quando il personale medico è giunto sul posto, le condizioni del 76enne erano già critiche e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato di Genzano, che hanno effettuato gli accertamenti del caso.

Dalle prime verifiche è emerso che il decesso sarebbe riconducibile a un malore, senza che siano state rilevate circostanze anomale.

La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Frascati e affidata ai familiari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.