Frasi celebri sulla guerra

Quando i Grandi maledicono la guerra,

le cartoline precetto sono già state compilate.

Bertolt Brecht

Partendo dalla celebre frase di Brecht ci sarebbe davvero da stare poco allegri. Allora parliamo d’altro, nella ottimistica speranza che l’attuale conflitto in Ucraina possa avere un esito del tutto diverso da quello invocato da troppe cassandre che sguazzano negli orrori di qualunque guerra, tanto più orribile, quanto più collocata nelle nostre vicinanze.

Devo essere sincero: sono stanco e nauseato dai continui reportage televisivi dal teatro di guerra che si sta consumando in Ucraina, come se la morbosità delle scene mostrate debba essere destinata a imporre la stimolazione di un macabro voyeurismo, anche in coloro che lo sanno bene, avendo stigmatizzato da sempre l’utilizzo delle armi per comporre dispute, dove, ahimè, la ragione non è mai tutta da una parte sola e dove la vista di morte e devastazione è quasi sempre vigliaccamente trascurata e risparmiata alla vista dello spettatore, perché, tanto, la questione non ci tocca e si consuma a distanza di chilometri, tra genti di serie b, sottosviluppate,che un po’ di guerra non le guasta, anzi le incivilisce un tantino per renderle più simili a noi.

Perdonate la mia iconoclastia nei confronti del martellante e cinico resoconto che i mezzi d’informazione ci servono come piatto freddo, tutti i giorni, a tutte le ore, quasi a metterci nella testa che questa guerra – sicuramente infame e insanguinata come tutte le guerre – provocata con l’invasione di una nazione che, ci dicono gli stessi mezzi bene informati, viveva nella sua serena e pacifica tranquillità, sia l’unico argomento che dobbiamo conoscere, soprattutto nei ritagli più orripilanti, come una punizione della quale dobbiamo tutti espiare la colpa, pentendoci anche dei peccati che non abbiamo commesso.

Ora, questo sentimento che provo da giorni, inizia ad essere condiviso anche da una considerevole parte di connazionali che si collocano al di sopra di ogni commento, a favore o contro, lasciato a chi s’intende di geopolitica e permettendosi unicamente l’abominio nei confronti di ogni conflitto armato. là dove pronunciare la parola guerra sembra un atto di profanazione o addirittura un’eresia, quasi come affermare che ho una figlia, ancora signorina, un po’ incinta. E di ipocrisie similari, purtroppo da più di un mese a questa parte ne viviamo svariate e variegate, con una miriade di capiscioni a insegnarci quello che non sanno, blaterando su argomentazioni che spiegano le cause della guerra, allertano sui danni economici che ogni guerra produce, come se quelli nati a cavallo degli anni 30/40 dello scorso secolo non li avessero già vissuti sulla loro pelle.

Personalmente ambirei ad una informazione più stringata, credibile ed incondizionata che puntasse all’essenziale affrancandosi dal troppo insistere che infarcisce di nausea le corrispondenze.

Tuttavia, in questo momento di crisi a trecentosessanta gradi, mi rendo conto di chiedere l’impossibile.

Ha da passà a nuttata.