Un sistema transnazionale di evasione dell’Iva nel settore dell’e-commerce di telefonia mobile è stato colpito a Roma con un sequestro preventivo da oltre 14,5 milioni di euro disposto dal Gip su richiesta della Procura Europea (Eppo).

L’operazione, eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma con il supporto delle unità cinofile «cash dog» del Gruppo di Fiumicino e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico), riguarda undici soggetti accusati di associazione a delinquere, omesso versamento di Iva, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante della transnazionalità.

Gli accertamenti del 6° Nucleo Operativo Metropolitano, avviati da una verifica fiscale su una società di vendita online di cellulari, hanno documentato come l’organizzazione acquistasse ingenti forniture in ambito comunitario per rivenderle ai privati in Italia a prezzi fortemente scontati, dirottando gli incassi attraverso prestanome e scaricando sistematicamente l’Iva dovuta su società prive di reale consistenza aziendale poi lasciate insolventi.

Dal riciclaggio tra Malta e Germania ai prelievi nel Lazio: sigilli su beni per oltre 2,5 milioni

Gli approfondimenti patrimoniali svolti su delega di Eppo in otto Stati membri — Malta, Bulgaria, Romania, Germania, Francia, Belgio, Slovacchia ed Estonia — hanno mappato i canali attraverso cui i proventi illeciti del biennio 2019-2020 venivano ripuliti: parte delle somme transitava su conti esteri mediante bonifici per rientrare successivamente in attività economiche lecite in Italia, mentre altre quote venivano monetizzate tramite prelievi presso sportelli Atm concentrati prevalentemente nel Lazio o impiegate per comprare immobili di pregio, auto di lusso, orologi e gioielli.

Nel corso dell’esecuzione sono stati congelati i rapporti bancari esteri e individuati in Italia beni per oltre 2,5 milioni di euro allo stato attuale, tra cui 60mila euro in contanti, immobili per più di un milione, orologi e preziosi per circa 220mila euro e autovetture di lusso.

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