Una corsa rischiosa in via Candia, a pochi passi dal Vaticano, poi interrotta dai Carabinieri poco prima della mezzanotte. I militari della Stazione di Roma Trionfale hanno arrestato un 21enne tunisino, con precedenti, gravemente indiziato di fuga pericolosa per non essersi fermato all’alt imposto durante un controllo, denunciando una 26enne italiana per detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.

Il ragazzo, domiciliato a Fonte Nuova, guidava una Peugeot 208 insieme a due passeggeri — la giovane di 26 anni, anch’ella di Fonte Nuova, e un 20enne tunisino — quando, alla vista del posto di controllo, ha tirato dritto dandosi alla fuga. Ne è nato un breve e pericoloso inseguimento per le vie vicine, concluso quando i carabinieri hanno bloccato l’auto e identificato tutti gli occupanti.

Il rinvenimento sulla donna di 26 anni e le misure disposte dall’Arma

Estendendo la perquisizione personale a chi viaggiava sulla vettura, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità della 26enne un proiettile calibro 9×21 e un codice fiscale oggetto di furto.

Terminate le procedure di rito, il conducente è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.

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