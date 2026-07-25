Fuga contromano a Talenti e arresti domiciliari violati: blitz della Polizia a Roma Nord-Est, due in manette

Un nuovo blitz ad alto impatto della Polizia di Stato ha setacciato le arterie della periferia nord-est della Capitale al calar del sole.

Decine di equipaggi, diretti da un Funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno dato vita a un dispositivo capillare basato su pattugliamenti dinamici e posti di controllo mirati nei punti più sensibili.

Il bilancio complessivo delle attività conta 144 persone identificate, 92 veicoli controllati, 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e due arresti.

La folle fuga a Talenti: semafori rossi e contromano

Il primo intervento ad alta tensione si è verificato nel quartiere Talenti. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura sospetta il cui conducente, invece di accostare, ha premuto sull’acceleratore tentando una fuga disperata tra le vie del rione.

Durante il folle inseguimento, il veicolo ha attraversato diversi incroci con il semaforo rosso e ha imboccato tratti stradali contromano, mettendo a serio rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

La corsa si è conclusa nei pressi di viale Jonio, dove le gazzelle della Polizia sono riuscite a sbarrare la strada al mezzo e a bloccarlo.

L’identificazione: Alla guida si trovava un 21enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine e privo di patente di guida;

I provvedimenti: Per il giovane sono scattate le manette e il sequestro del veicolo.

Evade dai domiciliari: fermato a chilometri da casa

Il secondo arresto riguarda invece un 46enne romano, intercettato in strada dalle pattuglie per un normale controllo di routine.

Dalle verifiche immediate effettuate tramite banca dati, gli agenti hanno scoperto che l’uomo – sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti – si trovava a diversi chilometri di distanza dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, violando apertamente le prescrizioni della Magistratura. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di evasione.

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