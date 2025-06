Fuga spericolata sui binari della Metro A: Borseggiatore bloccato a Barberini

Roma, ieri sera, ore 22: una scena da film si è svolta tra le gallerie della metro A, alla fermata Barberini, quando un giovane di 25 anni, cittadino cubano con precedenti, è stato inseguito dai viaggiatori e dalla vigilanza in una fuga ad alta tensione lungo i binari.

Tutto ha avuto inizio quando alcuni passeggeri hanno notato un borseggiatore e, prontamente, lo hanno indicato agli altri viaggiatori. Il 25enne, accortosi di essere stato scoperto, ha scelto una via di fuga estrema: si è lanciato nel tunnel di servizio, correndo a piedi nudi sui binari, sfidando il pericolo dei convogli in transito.

Dietro di lui, un addetto alla sicurezza ha subito allertato le autorità e ha iniziato un inseguimento adrenalinico. La tensione è salita alle stelle: i treni sono stati bloccati in tempo per evitare un incidente, mentre Carabinieri sono intervenuti prontamente per fermare il fuggitivo.

L’uomo è stato messo in sicurezza senza ulteriori conseguenze, ma la sua fuga ha provocato momenti di paura tra i presenti e un temporaneo blocco del servizio metropolitano, ripristinato dopo pochi minuti.

Denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, il giovane dovrà ora rispondere delle sue azioni.

