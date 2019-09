Fumata bianca per la Maratona di Roma

Infront Italy S.p.A, Italia Marathon Club SSD rl, Atielle Roma s.r.l. e Corriere dello Sport s.r.l. organizzeranno la Maratona di Roma dal 2020 al 2023 (ed eventualmente fino all’edizione del 2025).

Lo ha reso noto il Comune di Roma con un comunicato del 2 settembre 2019.

“Finalmente la storica Maratona di Roma è tornata a rappresentare un volano economico positivo per la città rivestendo un ruolo di importanza che va ben oltre i confini nazionali. L’offerta economica, pari a circa 2 milioni di euro, costituirà a tutti gli effetti un’entrata per le casse di Roma Capitale.

Roma continua ad essere un polo attrattivo per sportivi provenienti da tutto il mondo confermandosi teatro di grandi eventi unici nel panorama internazionale” afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.

È stato quindi aggiudicato in via definitiva l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione della manifestazione denominata “Manifestazione podistica Maratona Internazionale di Roma – Roma Capitale City Marathon – Evento sportivo” per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed eventuale biennio successivo.

Il soggetto aggiudicatario, che è stato individuato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“Un grande risultato per la città di Roma che – ha concluso l’assessore Daniele Frongia – ancora una volta ha mostrato, con successo, di voler garantire trasparenza attraverso un iter regolare che rappresenta la migliore soluzione ad una situazione irrisolta da anni. Già il Tar aveva dato ragione al Campidoglio ad ottobre del 2018 – a seguito della scelta dell’Amministrazione di predisporre nel 2018 un bando pubblico per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento – sentenza confermata successivamente anche dal Consiglio di Stato dopo il ricorso in appello presentato da Italia Marathon Club s.s.d.r.l. e Atielle Roma s.r.l.”