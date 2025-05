Fumata nera dopo il primo voto in Conclave. Il Papa ancora non c’è. SEGUI LA DIRETTA

Nel cuore di Roma, tra i marmi secolari e gli affreschi immortali di Michelangelo, 133 cardinali si sono chiusi oggi nella Cappella Sistina. Il canto solenne del Veni Creator Spiritus, invocazione millenaria allo Spirito Santo, ha dato inizio al conclave.

Una tradizione che si rinnova, un momento sospeso tra fede e storia, mentre fuori le campane di San Pietro suonano in sottofondo e gli occhi del mondo si rivolgono verso il cielo di Roma.

È l’ora della scelta, forse la più delicata e solenne che la Chiesa cattolica possa affrontare: l’elezione del nuovo Papa, il successore di Francesco. Nessun nome ufficiale, nessuna campagna.

Solo silenzio, preghiera e discernimento. Ma tra le mura vaticane e nei corridoi della stampa internazionale, i vaticanisti sussurrano ipotesi, tracciano profili, azzardano previsioni.

Il nome più ricorrente è quello del cardinale Pietro Parolin, veneto, Segretario di Stato vaticano. Uomo di diplomazia e sintesi, con una lunga esperienza alla guida delle relazioni internazionali della Santa Sede, Parolin è considerato da molti un “papa di equilibrio”, in grado di proseguire il cammino riformatore di Bergoglio ma con uno stile più istituzionale.

Accanto a lui, prende quota la figura del cardinale filippino Luis Antonio Tagle. Carismatico, giovane e molto amato in Asia, è stato soprannominato “il Bergoglio asiatico” per il suo stile pastorale aperto, umile, vicino agli ultimi. Un ponte possibile tra Oriente e Occidente.

E poi c’è il francese Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, teologo e uomo di dialogo. La sua dedizione all’accoglienza dei migranti e alla convivenza tra fedi diverse lo rende un candidato forte in un tempo segnato da tensioni globali e da una crescente richiesta di apertura.

Fuori, nel colonnato del Bernini, fedeli e curiosi alzano gli occhi alla piccola canna fumaria sopra il tetto della Sistina.

Fino alla prima fumata, solo attesa e speranza. E quando il fumo sarà bianco, le campane suoneranno a festa e Roma, ancora una volta, sarà la culla di un nuovo pontificato.

In attesa di quel momento, resta solo il silenzio. Denso, carico di fede. Un silenzio che, tra le mura del Vaticano, racconta il peso di una scelta destinata a scrivere la storia.

LA DIRETTA:

Conclave, la prima fumata è nera

Ore: 21.03 Prima fumata nera al Conclave nella Cappella Sistina in Vaticano, dove i cardinali sono riuniti da oggi pomeriggio per eleggere il nuovo Papa. Non c’è, quindi, ancora una intesa per il nuovo Pontefice. Una nuova fumata è prevista nella giornata di domani quando le votazioni inizieranno ad essere quattro. Due alla mattina e due nel pomeriggio.

Già 30mila a San Pietro per la fumata: flusso in aumento

Ore: 19.50 Sono già oltre 30mila le persone che hanno raggiunto piazza San Pietro per assistere alla prima fumata del Conclave. Il flusso di fedeli è in costante aumento.

Chiusa la porta della Cappella Sistina

Ore: 17.51 Il maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, ha chiuso la porta della Cappella Sistina dando così ufficialmente il via al Conclave per l’elezione del 267° Papa.

I cardinali giurano nella Cappella Sistina

Ore: 17.06 – L’ultimo adempimento prima di votare il nuovo Pontefice per i cardinali elettori riuniti in Sistina è quello del giuramento con i porporati che singolarmente, toccando il Vangelo, leggono e pronunciano la formula. Come stabilito dalla Costituzione apostolica, il maestro delle Celebrazioni Liturgiche pontificie monsignor Diego Ravelli, dopo il giuramento, pronuncia l'”Extra omnes”, il “fuori tutti”, con cui tutti coloro che non sono chiamati al voto devono lasciare la Cappella Sistina. Al suo interno resteranno solo lo stesso Ravelli e l’ecclesiastico che dovrà tenere la seconda delle meditazioni ai cardinali elettori, cioè il cardinale Raniero Cantalamessa.

