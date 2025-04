Funerali di Papa Francesco, tutte le info su i trasporti in città

In occasione della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, sono diverse le misure attivate per l’arrivo dei fedeli e la sicurezza a San Pietro.

Sarà possibile porgere l’ultimo saluto al Santo Padre da mercoledì a venerdì (mercoledì dalle ore 11 alle 24, giovedì dalle 7 alle 24 e venerdì dalle 7 alle 19). I funerali, invece, sono in programma sabato alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Su questa pagina le informazioni su trasporto pubblico, privato e relative ai bus turistici. In riferimento a questi ultimi, ricordiamo che i pullman in arrivo in città devono essere appositamente registrati al sito di Roma Servizi della Mobilità per poter accedere alle aree riservate e dotarsi di permesso necessario alla circolazione nella Capitale.

TRASPORTO PUBBLICO

Atac ha attivato un piano straordinario per agevolare l’afflusso verso l’area del Vaticano. Nello specifico, è stato disposto il potenziamento di 11 linee del servizio di superficie che transitano nelle vicinanze di San Pietro, oltre a 6 linee portanti che servono l’area metropolitana.

Le linee interessate sono: 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246 (attiva fino alle 2 di notte), 492, 495, 792 e 916 (attiva fino alle 2 di notte).

Nelle ore notture è possibile raggiungere San Pietro con le linee bus NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904.

Per chi sceglie di utilizzare la metropolitana, si ricorda che la stazione Cipro della Metro A è dotata di ascensore, mentre la stazione Ottaviano è provvista di montascale, a supporto delle persone con mobilità ridotta. Rinforzati i presidi nelle stazioni metro di Termini, San Giovanni e Ottaviano. Venerdì le misure saranno estese anche alla stazione Centocelle, sabato a quelle di Cipro e Piramide.

È inoltre possibile raggiungere la zona di San Pietro mediante i treni regionali delle linee FL1, FL3 e FL5, con discesa alla Stazione Roma San Pietro, situata a breve distanza dalla Basilica.

Notizie in aggiornamento su atac.roma.it

PULLMAN TURISTICI

In occasione dei funerali in programma sabato 26 aprile a San Pietro, i bus turistici potranno acquistare il permesso di tipo G – Grande Evento per il quale sono stati attivati i seguenti stalli:

Lungotevere Oberdan (45 bus) – Lungotevere della Vittoria (100 bus) – Lungotevere delle Armi (20 bus) – Lungotevere delle Navi (40 bus) – Via Ciro il Grande (30 bus) – Viale della Letteratura (15 bus) – Viale della Pittura (25 bus) – Via Montaigne (10 bus) – Viale dell’Industria (25 bus) – Viale Oceania (20 bus) – Viale Aldo Ballarin (50 bus) – Piazzale dell’Industria (75 bus) – Via dei Primati Sportivi (110 bus) – Viale dell’Oceano Atlantico (60 bus) – Viale dell’Oceano Indiano (60 bus) – Piazzale Parri (15 bus) – Via di Val Fiorita (40 bus) – Viale delle Tre Fontane (30 bus) – Via Quinto Publicio (94 bus) – Circonvallaz. Tuscolana (45 bus) – Via Raimondo Scintu (76 bus) – Via Lamaro (148 bus) – Via Procaccini (120 bus) – Via Schiavonetti (120 bus).

Ulteriori informazioni sulle aree di sosta .

VIABILITÀ

Sul fronte della viabilità è stata creata un’area di sicurezza delimitata dai seguenti piani stradali: largo del Colonnato, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via della Traspontina, via Pio X, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio.

Al contempo sono stati istituiti divieti di sosta in:

• via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);

• piazza della Città Leonina;

• via del Mascherino, tutta.

• Borgo Pio – Borgo Vittorio – via delle Grazie (nei tratti viari compresi tra via di Porta Angelica

e via del Mascherino);

• vicolo del Farinone;

• vicolo delle Palline;

• vicolo d’Orfeo;

• vicolo del Campanile;

• largo del Colonnato;

• via dei Corridori e Borgo Sant’Angelo;

• piazza Pio XII;

• via della Conciliazione, compresi i controviali, da via della Traspontina a piazza Pio XII;

• via Rusticucci;

• via dell’Erba;

• via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;

• via Pfeiffer;

• largo degli Alicorni e largo Mutilati ed Invalidi di Guerra;

• Borgo Santo Spirito;

• via Scossacavalli;

• via dell’Ospedale;

• via Paolo VI;

• piazza Sant’Uffizio;

• piazza Adriana, via Fosse di Castello e via di Porta Castello.

Prevista inoltre l’interdizione al traffico di Borgo Santo Spirito (altezza largo Ildebrando Gregori), via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri, delle corsie laterali di via della Conciliazione.

E poi, chiusure anche in piazza pio XII; largo degli Alicorni; largo del Colonnato; via Paolo VI; piazza del Sant’Uffizio; via Scossacavalli; via dell’Ospedale; via Cavalieri di Santo Sepolcro; Borgo Sant’Angelo; Via dei Corridori; via Rusticucci; via dell’Erba; vicolo del Campanile; vicolo dell’Inferriata; via di Porta Santo Spirito.

Ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Sul fronte dei servizi di igiene urbana, è stato predisposto da Ama un piano operativo straordinario in tutta l’area del Vaticano e nelle zone limitrofe interessate dal grande afflusso di fedeli e visitatori.

