Furgone bloccato con il jammer al Tuscolano: arrestati due uomini dopo il blitz della Polizia
L'operazione del commissariato Appio Nuovo dopo i pedinamenti da viale Furio Camillo; sequestrati disturbatore di frequenza, tronchese e alluminio, disposta la presentazione alla polizia giudiziaria
Si muovevano in coppia tra le vetture in sosta in zona Furio Camillo, tenendosi in collegamento costante tramite auricolari wireless con l’atteggiamento di chi cerca di non dare nell’occhio.
I movimenti della coppia, entrambi di nazionalità cubana, sono stati però osservati e seguiti dagli agenti del commissariato Appio Nuovo nel quartiere Tuscolano fino all’individuazione di un furgone adibito alle consegne.
Al termine dell’intervento i due sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina impropria; il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il trucco sul telecomando, lo spintone durante il controllo e i materiali trovati nello zaino
Stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due indagati impiegavano un disturbatore di frequenza per neutralizzare la chiusura centralizzata mentre il corriere si allontanava per consegnare un pacco: convinto di aver bloccato il furgone, l’autista lasciava il mezzo esposto all’azione del secondo complice, coperto a distanza dal primo che faceva da «palo».
Quando gli investigatori sono intervenuti per bloccarli, i due hanno cercato di scappare in sensi opposti e uno ha strattonato un poliziotto prima di essere immobilizzato.
Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati i dispositivi per la schermatura elettronica, oltre a una tronchese e a un rotolo di alluminio custoditi in uno zaino.
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