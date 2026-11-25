Si muovevano in coppia tra le vetture in sosta in zona Furio Camillo, tenendosi in collegamento costante tramite auricolari wireless con l’atteggiamento di chi cerca di non dare nell’occhio.

I movimenti della coppia, entrambi di nazionalità cubana, sono stati però osservati e seguiti dagli agenti del commissariato Appio Nuovo nel quartiere Tuscolano fino all’individuazione di un furgone adibito alle consegne.

Al termine dell’intervento i due sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina impropria; il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il trucco sul telecomando, lo spintone durante il controllo e i materiali trovati nello zaino

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due indagati impiegavano un disturbatore di frequenza per neutralizzare la chiusura centralizzata mentre il corriere si allontanava per consegnare un pacco: convinto di aver bloccato il furgone, l’autista lasciava il mezzo esposto all’azione del secondo complice, coperto a distanza dal primo che faceva da «palo».

Quando gli investigatori sono intervenuti per bloccarli, i due hanno cercato di scappare in sensi opposti e uno ha strattonato un poliziotto prima di essere immobilizzato.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati i dispositivi per la schermatura elettronica, oltre a una tronchese e a un rotolo di alluminio custoditi in uno zaino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza