Furti a raffica in via del Tritone: due arresti in pochi minuti

Furti e rapine in via del Tritone. Due malviventi arrestati in flagranza di reato nel volgere di pochi minuti. Primo a finire in manette è stato un uruguaiano di 27 anni. Entrato da Sephora è stato sorpreso a rubare quattro profumi per un valore di 600 euro.

Notato dagli addetti alla vigilanza è stato poi fermato all’uscita da una volante del commissariato Trastevere, indosso aveva altra refurtiva fatta sparire da altri negozi della zona di piazza Barberini.

Pochi minuti dopo gli agenti hanno fermato un secondo ladro, un italiano di 35 anni. La segnalazione è arrivata dall’OVS dopo che è stato sorpreso a rubare.

Spintonato il personale di vigilanza per assicurarsi la fuga è stato bloccato dai poliziotti del commissariato Trevi all’uscita dal locale commerciale. Aveva con sé 210 euro di refurtiva rubata da Oviesse e dal negozio Legami.

Arrestati il primo per furto e il secondo per rapina impropria sono stati messi a disposizione della magistratura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.