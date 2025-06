Furti con aggressione nei negozi di Trastevere e Torpignattara: due arresti in poche ore

Nella giornata di ieri venerdì 13 giugno, in un caldo pomeriggio romano, tra gli scaffali ordinati di un negozio d’abbigliamento su viale Trastevere, la normalità è stata interrotta da un gesto rapido e furtivo.

Un uomo, italiano, ha afferrato diversi capi per un valore di circa 170 euro e, con fare disinvolto, li ha nascosti sotto il giubbotto. Si è diretto verso l’uscita, superando le casse senza voltarsi, ma il suo piano non è passato inosservato.

L’addetto alla sicurezza, con esperienza e sangue freddo, ha fermato il ladro appena oltre la linea delle casse. Ne è nata una breve colluttazione: il sospettato ha reagito con forza, spintonando più volte il vigilante nel tentativo disperato di fuggire. È stato tutto inutile.

Allertati immediatamente, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere sono giunti sul posto e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. Per lui è scattata l’accusa di rapina impropria.

Ma il pomeriggio turbolento della Capitale non era ancora finito.

A diversi chilometri di distanza, nel quartiere popolare di Torpignattara, un altro episodio simile si è consumato tra le corsie di un punto vendita in via Casilina. Un cittadino moldavo è entrato nel negozio e, con la stessa determinazione, ha prelevato della merce tentando poi di allontanarsi senza pagare.

Ancora una volta è stato l’intervento dell’addetto alla sicurezza a sventare il furto. Anche qui, il tentativo di fuga si è trasformato in un’aggressione: nel divincolarsi, l’uomo ha provocato lievi lesioni alle braccia del vigilante.

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara sono intervenuti rapidamente, arrestando il sospettato. Anche per lui è scattato l’arresto in flagranza per rapina impropria. In entrambi i casi, la merce sottratta è stata restituita agli esercizi commerciali.

