Furti d’auto a Prati: arrestato 25enne

Negli ultimi giorni, si sono verificati diversi furti d’auto nella zona di Prati, a Roma. I ladri hanno preso di mira soprattutto le auto parcheggiate in strada, frantumando i finestrini per rubare oggetti come caricabatterie, ombrelli, telepass e altri oggetti di valore.

Un arresto e il recupero della refurtiva:

Un cittadino straniero di 25 anni, senza dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Prati dopo aver rubato in 16 auto.

L’uomo è stato sorpreso in flagrante mentre rompeva il finestrino di un’auto e gli sono stati sequestrati gli oggetti rubati, che sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari.

