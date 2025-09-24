Furti e condanne, ma sempre in fuga: catturata la ladra che sfuggiva alla giustizia dal 2013

Per oltre un decennio ha vissuto tra fughe e reati, riuscendo a sfuggire alla giustizia, finché ieri la lunga scia di furti commessi a Roma dal 2013 si è interrotta.

Gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno della Polizia di Stato hanno finalmente rintracciato la donna, protagonista di una storia criminale iniziata quando era ancora minorenne.

Nonostante gli anni e il crescente cumulo di procedimenti a suo carico, era riuscita a sottrarsi a ogni tentativo di arresto, diventando quasi un’ombra nelle strade della Capitale.

Ma la fuga è finita. Dopo un’attenta attività investigativa, gli agenti hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, conducendola infine in carcere.

Oggi, nel carcere di Rebibbia, dovrà scontare la pena inflittale: 17 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione.

