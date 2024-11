Furti e ricettazione: fermata donna con Rolex d’oro e Audi da 80.000 euro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, con il supporto dei colleghi di San Vittorino Romano, hanno arrestato una 34enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, colta in flagranza di reati che includono il possesso di documenti falsi, furto aggravato e ricettazione.

Documenti falsi per sfuggire alla giustizia:

La donna è stata trovata in possesso di una carta d’identità contraffatta, utilizzata per eludere l’identificazione e sottrarsi a due ordini di carcerazione pendenti a suo carico.

Le indagini hanno rivelato che la 34enne era ricercata per due furti: uno in abitazione, avvenuto a Nettuno nel 2017, e un furto aggravato commesso a Cisterna di Latina nel 2019. Per questi reati, deve ancora scontare 4 anni di reclusione.

Il bottino scoperto nella perquisizione:

Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di refurtiva. Tra gli oggetti sequestrati:

5.000 euro in contanti, parte dei quali macchiati da inchiostro anti-rapina,

Monili in oro di elevato valore,

Un prestigioso Rolex Daytona in oro, stimato in circa 30.000 euro,

Un’Audi RS Q3 Sportback dal valore di quasi 80.000 euro, che la donna utilizzava per spostarsi e, probabilmente, per commettere reati.

All’interno del veicolo, sono state rinvenute anche due maschere da clown, strumenti presumibilmente usati per travisarsi durante i furti.

Il profilo della donna e il proseguimento delle indagini:

La 34enne, già nota per reati contro il patrimonio, risulta gravemente indiziata di avere consolidato un modus operandi che prevedeva l’uso di mezzi e oggetti di lusso per celare la sua attività criminale.

I Carabinieri stanno proseguendo le indagini per accertare la provenienza degli oggetti sequestrati e verificare eventuali complici o legami con altri episodi criminosi.

Per la donna si sono aperte le porte del carcere, ma le domande sulle sue attività illecite sono ancora molte.

