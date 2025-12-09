Furti in appartamenti e negozi, 11 persone fermate dalla Polizia a Roma

Abitazioni, negozi, supermercati e centri commerciali: nessun luogo della Capitale sembrava immune all’onda di furti e rapine messa a segno da un gruppo di 11 persone arrestate nelle ultime ore dalla Polizia di Stato.

Gli episodi, distinti ma collegati dalle indagini, si sono verificati in diversi quartieri, dal Montesacro al Tiburtino, da Roma Est ai quartieri Tuscolano e Primavalle.

Gli arrestati, tutti tra i 19 e i 40 anni e originari dell’ex Europa, sono gravemente indiziati di furti e rapine in abitazione e in esercizi commerciali.

Furti in appartamento: il colpo sventato grazie alle telecamere

Il primo episodio è avvenuto in Via Val Melaina, dove tre uomini avevano appena divelto una cassaforte dal muro.

Ma il loro colpo non è sfuggito agli occhi elettronici: le telecamere interne dell’abitazione hanno ripreso l’intera azione, permettendo alla proprietaria di allertare immediatamente il 112 e di informare gli altri condomini tramite il gruppo di messaggistica.

Quando le volanti sono arrivate, i condomini hanno indicato la via di fuga dei malviventi, e due di loro sono stati bloccati con bottino, passamontagna, guanti e arnesi da scasso.

Stesso copione in zona Tuscolana, dove due cittadini georgiani sono stati sorpresi mentre svaligiavano un appartamento. Alla vista dei poliziotti hanno reagito con calci e pugni, ma sono stati immobilizzati, con indosso contanti e gioielli appena sottratti.

Un cittadino bosniaco è stato fermato in via dei Monti Tiburtini, mentre tentava di fuggire dopo essere stato scoperto da una proprietaria insospettita dai rumori provenienti dal giardino.

Furti e tentativi di rapina nei centri commerciali e negozi

Non solo abitazioni: la rete criminale colpiva anche esercizi commerciali. A Torpignattara, un moldavo di 42 anni è stato sorpreso nascosto nella cabina di un camion dopo aver tentato di forzare le porte di un capannone industriale.

Sempre nella periferia est, una donna bulgara ha tentato di borseggiare una cliente, reagendo con aggressione alla figlia e al marito della vittima prima che gli agenti del V Distretto Casilino interrompessero la fuga.

Specializzata in lock picking, una cittadina cilena è stata arrestata al quartiere Anagnina: aveva rimosso le placche antitaccheggio da due cappotti e cercato di oltrepassare le casse con un borsone, ma è stata fermata dalla vigilanza. All’interno della borsa, le forbici utilizzate per neutralizzare i dispositivi.

Un trentanovenne romeno è stato invece bloccato a Primavalle mentre tentava di uscire da un negozio con abiti nascosti nello zaino.

Rapine nei supermercati

Chiudono il bilancio delle operazioni due episodi nei supermercati: un giovane marocchino è stato arrestato a Piazza dei Consoli, mentre un quarantenne rumeno è stato fermato dopo aver minacciato la titolare di un negozio per ottenere gratuitamente alcune birre.

