Furto al supermercato degenera in violenza: arrestato pregiudicato dopo una colluttazione con la Polizia

Serata di tensione in via dei Castani, nel quartiere Centocelle, dove un semplice furto si è trasformato in una violenta colluttazione tra un pregiudicato e gli agenti della Polizia di Stato.

Il bottino: superalcolici, prodotti per l’igiene personale e generi alimentari, sottratti da un supermercato della zona.

A finire in manette un italiano tossicodipendente, già noto alle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento nel mercato della droga, arrestato con le accuse di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto e la fuga: l’inseguimento per le strade di Centocelle

Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri, quando una chiamata al 112 ha segnalato un furto in corso. In pochi minuti, una pattuglia della Questura di Roma è giunta sul posto, trovando la porta del supermercato forzata e chiari segni di effrazione.

Scattate subito le ricerche, gli agenti hanno individuato due uomini che si aggiravano con un carrello della spesa – chiaramente riconducibile al supermercato – spingendolo con apparente disinvoltura per le strade del quartiere.

Mentre il complice albanese veniva sottoposto a controllo, il pregiudicato italiano ha approfittato della situazione per darsi alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce.

La violenta reazione: morsi, coltello e ferite agli agenti

La fuga, però, è durata poco: un secondo equipaggio ha intercettato il sospettato mentre scavalcava un cancello di una proprietà privata. L’uomo, però, non si è arreso facilmente.

Quando un agente ha tentato di bloccarlo, il fuggitivo ha ingaggiato una violenta colluttazione, estraendo un coltello con cui ha cercato di ferire al volto il poliziotto, dopo averlo già morso a una mano.

Non contento, è riuscito a colpire l’agente alla spalla, ferendolo e tentando nuovamente di allontanarsi.

La cattura: 10 pattuglie in azione per chiudere la fuga

A quel punto, è scattata una vera e propria cinturazione dell’area: dieci equipaggi della Polizia di Stato hanno bloccato ogni via di fuga, riuscendo a intercettare e arrestare il fuggitivo.

Il pregiudicato è stato quindi tratto in arresto con accuse pesanti, mentre l’agente ferito è stato trasportato in ospedale: le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 10 giorni.

In segno di vicinanza, il Questore di Roma ha contattato personalmente l’operatore ferito per esprimere solidarietà e apprezzamento per il coraggio dimostrato.

