Furto all’ospedale Fatebenefratelli: ladro sorpreso con i cellulari dei pazienti

Lo hanno sorpreso con tre telefoni cellulari addosso, nessuno dei quali è riuscito a giustificare. Un 47enne pregiudicato è stato fermato all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli, dopo essere stato sorpreso dalla sicurezza interna mentre sottraeva il cellulare a una paziente ricoverata.

L’intervento della Pattuglia Mobile di Zona dei Carabinieri è scattato su segnalazione degli addetti alla vigilanza, che avevano bloccato l’uomo mentre si allontanava da uno dei reparti.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto quello che si è rivelato essere un piccolo “tesoro” tecnologico frutto di razzie tra i letti del nosocomio.

TRE TELEFONI E NESSUNA SPIEGAZIONE

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, nascondeva tre diversi dispositivi di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza.

I Carabinieri sono riusciti a risalire immediatamente ai proprietari di due apparecchi, riconsegnandoli tra il sollievo dei pazienti che li avevano denunciati come rubati.

Per il terzo smartphone sono invece in corso accertamenti tecnici per individuare il titolare e procedere alla restituzione. Non è escluso che il telefono possa provenire da un furto ancora non denunciato o perpetrato in altra sede.

DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

Il 47enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine delle formalità, l’uomo è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

