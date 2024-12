Furto con disturbatore di frequenze: arrestato un uomo all’Esquilino

L’Esquilino, uno dei quartieri più affollati e vivaci di Roma, continua ad essere teatro di atti criminosi legati ai furti d’auto, ma i carabinieri non abbassano la guardia.

È successo nel pomeriggio di venerdì, quando gli agenti della stazione Roma Piazza Dante sono intervenuti in via Merulana, dopo aver ricevuto segnalazioni da alcuni passanti che avevano notato un uomo 63enne che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta.

Il sospetto, come poi accertato, utilizzava un “jammer”, un dispositivo in grado di disturbare le frequenze delle centraline elettroniche delle auto, impedendo che i veicoli si chiudessero correttamente.

In pratica, l’automobilista preme il pulsante della chiusura centralizzata, convinto di aver messo in sicurezza il proprio mezzo, ma l’auto rimane aperta, rendendola facile preda dei ladri.

Gli effetti personali recuperati dalle forze dell’ordine confermano che il ladro aveva agito con modalità ben precise. L’uomo è stato arrestato, con la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Poche ore dopo, sempre nel cuore dell’Esquilino, i carabinieri hanno arrestato un altro individuo, sorpreso mentre stava commettendo un furto su un’auto parcheggiata in via Daniele Manin.

Il malvivente, un 42enne marocchino senza fissa dimora e con numerosi precedenti, aveva rotto il finestrino posteriore di una vettura e si stava impossessando di un portafoglio e di altri oggetti personali.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai militari e arrestato per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.