Furto da Valentino a Piazza di Spagna. Portate via borse dal valore di 140mila euro

Un colpo da 140mila euro. L’accaduto, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, dove una banda di malviventi ha sfondato la vetrina della lussuosa boutique Valentino in piazza Mignanelli, nel cuore pulsante di Roma, e ha messo a segno un maxi furto, portando via decine di borse di alto valore.

Il furto, che ha scosso il centro della Capitale, è avvenuto in piena notte, quando il negozio era ovviamente chiuso al pubblico.

I ladri hanno agito con rapidità, spaccando la vetrina per poi razziare il reparto accessori, concentrandosi sulle borse, un bottino che ha fruttato circa 140mila euro. Subito dopo il colpo, la banda è fuggita senza lasciare tracce evidenti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i poliziotti del commissariato Esquilino, che hanno avviato le indagini. Gli agenti del distretto Trevi, che si occupano dei reati in centro storico, sono ora impegnati nel ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto.

Le telecamere interne ed esterne al negozio sono state acquisite per cercare di individuare i colpevoli e risalire alle loro identità. Anche le vie di fuga sono già state sottoposte a sorveglianza, in attesa di nuovi sviluppi.

Il raid ricorda un altro colpo messo a segno solo qualche giorno prima. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 novembre, un’altra banda aveva razziato borse Fendi per un valore di 40mila euro.

Questo furto, però, non era avvenuto in un negozio, ma nell’abitazione di una dipendente della celebre maison di lusso, in via Marmorata. Anche in quel caso, i ladri avevano agito con precisione, portando via la merce senza destare sospetti fino a quando non è stato troppo tardi.

Al momento non è escluso che i due colpi siano collegati, e le indagini proseguono per capire se esista un nesso tra le due bande, che potrebbero aver pianificato con la stessa modalità i furti.

Gli inquirenti stanno lavorando a ritmo serrato, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni possibile indizio.

Un colpo senza precedenti, che ha colpito un’area storica e di grande valore per il commercio di lusso romano.

