Furto di energia, gestione illecita di rifiuti e lavoratore in nero, titolare nei guai

Blitz dei carabinieri all’Alessandrino, dove una donna di 64 anni, titolare di un’attività commerciale, è finita nei guai per una lunga lista di violazioni.

Tra furto di energia elettrica, gestione irregolare di rifiuti e un lavoratore in nero, l’imprenditrice è stata denunciata e multata per una cifra complessiva di 19mila euro.

Il furto di energia e i rifiuti speciali:

Durante le verifiche, i militari hanno scoperto che l’attività era alimentata da un allaccio abusivo alla rete pubblica di illuminazione, configurando un vero e proprio furto di energia elettrica.

Inoltre, sul posto sono stati rinvenuti rifiuti speciali non autorizzati e mal gestiti, violando la normativa ambientale.

Sanzioni per lavoro irregolare:

Non è tutto: i carabinieri hanno individuato un lavoratore irregolare all’interno dell’attività. La titolare è stata multata per violazioni relative alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, agli obblighi di sicurezza sul rischio elettrico e all’omessa tenuta del registro per la gestione dei rifiuti speciali. La scoperta ha portato anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Controlli straordinari: denunciate altre quattro persone

Nello stesso ambito di controlli, i carabinieri hanno denunciato tre giovani di origini bosniache, rispettivamente di 23, 28 e 29 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Fermati durante un controllo nella zona, sono stati trovati in possesso di una sbarra d’acciaio e di guanti, strumenti sospettati di essere utilizzati per commettere reati contro il patrimonio.

Infine, è stata fermata una donna italiana di 49 anni, originaria della provincia di Salerno, sorpresa a rubare prodotti da un supermercato.

La donna aveva nascosto la merce in una borsa e cercato di superare le casse senza pagare, venendo bloccata e denunciata per furto aggravato.

