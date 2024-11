Furto flash in pieno centro a Roma: arrestati due ladri grazie all’intervento dei Carabinieri in borghese

In una meravigliosa mattinata di sole, ieri giovedì 7 novembre, tra i tavoli all’aperto di un bar di Via di Campo Marzio, si è consumato l’ennesimo furto lampo che ha messo in luce non solo la rapidità dei ladri ma anche l’efficacia dei Carabinieri in borghese che, prontamente, hanno fermato i malviventi.

Due uomini, entrambi di origini georgiane e già noti alle forze dell’ordine, hanno rubato il portafoglio a una donna che si trovava seduta al tavolo. Il gesto è stato talmente rapido che la vittima e gli altri avventori non si sono nemmeno accorti di nulla.

Il piano dei due ladri sembrava perfetto: entrano in un bar nel cuore di Roma, un locale frequentato da turisti e romani, e mentre si mescolano tra la gente, uno di loro si avvicina alla donna seduta al tavolo e, con una mossa fulminea, le sottrae il portafoglio dalla borsa.

L’azione avviene in pochi secondi, sotto gli occhi ignari di chi sta sorseggiando il proprio caffè, e i ladri escono velocemente dal locale, convinti di averla fatta franca.

Ma non è stato così. I due malviventi non avevano fatto i conti con l’occhio attento dei Carabinieri del comando di Piazza Venezia, che già da tempo sospettavano che qualcosa di illecito potesse accadere nella zona.

In borghese e in servizio di pattugliamento, i militari hanno notato un comportamento sospetto nei due uomini, intuendo che stessero per compiere un’azione del genere. Non appena i ladri sono usciti dal bar e si sono allontanati a passo rapido, i Carabinieri hanno deciso di intervenire.

Immediatamente è scattato l’inseguimento. I due ladri, accortisi di essere seguiti, hanno cercato di fuggire correndo per le vie del centro, ma i Carabinieri non li hanno persi di vista.

La fuga si è conclusa in via dei Prefetti, davanti alla sede dell’ANCI, dove i malviventi sono stati bloccati in un’operazione rapida e senza traumi, sotto gli occhi increduli e ammirati dei passanti.

I Carabinieri, che avevano agito con prontezza e determinazione, hanno arrestato i due uomini con l’accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’arresto, la refurtiva, il portafoglio rubato, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, che ha formalizzato la denuncia contro i due ladri.

