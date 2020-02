G.S.C. Tor Sapienza da sempre impegnata per la sicurezza dei ciclisti

La squadra Ciclistica G.S.C. Torsapienza è da sempre impegnata per la sicurezza dei ciclisti nel rispetto delle regole.

Domenica 23 Febbraio non poteva mancare alla manifestazione “Rispettiamoci In Strada” per far fronte alle problematiche della sicurezza stradale; l’appuntamento per i ciclisti era alle ore 11.00 a piazza di Porta Capena (Terme di Caracalla) e insieme a tutte le altre squadre ciclistiche giunte da più parti si sono diretti verso il Colosseo.

Dietro questo accorato appello delle utenze deboli c’è la paura della strada dominata da fattori incontrollabili, aggravata da chi guida mezzi veloci.

A questo appuntamento non è voluto mancare il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Di Rocco e il CT della nazionale Davide Cassani anche lui da sempre impegnato per la sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade.

Sperando che tutto questo serva anche per i giovani troppo spesso illusi con delle migliorie mai arrivate.

Tanto impegno nelle scuole per impartire l‘educazione stradale e poi le bici rimangono custodite in cantina. I ragazzi vogliono incontrarsi, dialogare e andare in bici senza l’ansia dei genitori. Ci vorrebbero degli spazi chiusi al traffico vicino alle popolose borgate, dei Ciclodromi per acquistare l’abilità nel guidare la bici, importante almeno quanto nuotare.

Enzo Annucci