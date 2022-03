Gabriela Dancău è la nuova ambasciatrice della Romania presso la Repubblica Italiana

Si chiama Gabriela Dancău la nuova Ambasciatrice della Romania in Italia.

Il Presidente della Romania Klaus Iohannis ha firmato il 1° marzo 2022 il Decreto con cui la accredita Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Romania presso la Repubblica Italiana e il Sovrano Ordine di Malta.

Diamo il nostro benvenuto alla nuova Ambasciatrice della nazione amica e apprendiamo che durante l’alto mandato di ambasciatrice nel Regno di Spagna, dal settembre 2016, ha ben rappresentato il suo popolo consolidando in particolare le relazioni tra Romania e Spagna nell’attuazione del partenariato strategico rumeno-spagnolo, rendendo più dinamici il commercio e la cooperazione economica tra i due Paesi, facilitando ai suoi connazionali l’accesso a servizi di qualità dell’ambasciata e degli uffici consolari ed ha anche valentemente promosso la cultura rumena in Spagna.

L’Ambasciatice Gabriela Dancau riveste il grado più alto della carriera diplomatica; è stata in precedenza Console Generale di Romania a Lione, Direttore del Dipartimento Relazioni Consolari presso il Ministero degli Affari Esteri, Console presso l’Ambasciata di Romania a Parigi, docente in materia consolare del personale diplomatico e consolare presso il ministero Affari Esteri e ha formato il personale consolare delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nel primo sistema informatico di gestione dei visti, è anche parte del gruppo di esperti su Giustizia e Affari interni in preparazione all’adesione della Romania all’Unione Europea.

Auguriamo a S.E. di poter profondersi anche in Italia in un buon lavoro, specie in questi momenti tragici per l’Ucraina e che vedono Nostra Sorella Latina d’Oriente tra i Paesi più adiacenti allo scenario di guerra che fa temere per l’Europa e per il mondo intero.

Ci accomiatiamo ora da S. E. George Gabriel Bologan che con lo stesso decreto il Presidente Klaus Johannis, diventa Ambasciatore plenipotenziario della Romania presso il Regno di Spagna.

Federico Carabetta