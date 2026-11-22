Gabriele Caroli e Paola Salvatori hanno vinto la 24ª edizione della Corriamo al Tiburtino, disputata oggi, domenica 22 novembre 2026, a Roma tra le strade di Colli Aniene e Tiburtino III. [1, 2]

La gara competitiva, sulla distanza di 9,9 km su tracciato pianeggiante con partenza e arrivo in Via Mozart, ha visto una sfida serrata per le posizioni di testa.

Vincitori assoluti

Successo di Gabriele Caroli (ASD Atletica Cave) tra gli uomini e di Paola Salvatori in campo femminile.

Caroli ha tagliato il traguardo in 32:54 (media di 3:19 min/km), precedendo di 14 secondi Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà, 33:08). Terzo posto per Diego Papoccia (ASD Atletica Ferentino) con il tempo di 33:33.

La gara femminile ha visto un testa a testa molto combattuto per la vittoria, con Paola Salvatori, U.S. Roma 83 (22ª assoluta, alla media di 3:45 min/km) capace di imporsi con soli 10 secondi di vantaggio su Serena Fanella, ASD Atletica Ferentino; più staccata la terza classificata Isabella Papa, S.S. Lazio Atletica Leggera in 38:50.

L’evento è stato curato dall’ASD CAT Sport, con partenza alle ore 9:30 da Via Mozart lungo le vie del quartiere. Accanto alla gara competitiva si è svolta anche una corsa non competitiva sulla stessa distanza aperta a tutti.

Le classifiche complete e i tempi ufficiali di tutti gli arrivati sono consultabili sul portale Gare Podistiche Lazio, sul resoconto di MarathonWorld e sulla pagina dell’evento su ENDU.

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