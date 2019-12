GALet e sorrisi, Pilloleart e cultura

Sorrisi ed ascolto! Sorrisi ed Agenda del Parco 2020! Presso la Stanza della Cultura, ospitata dalla Farmacia Federico, in via Prenestina 692, si è svolta nella serata di venerdì 20 dicembre 2019 il mensile incontro pomeridiano del GALet (Gruppo di Ascolto Letterario), reso questa volta ancora più speciale dall’offerta in omaggio ai partecipanti dell’Agenda del Parco 2020 e di un Aperilibro, entrambi editi Cofine.

Il tema del pomeriggio, tema anche delle varie iniziative che si alternano nella piccola ma viva e vitale Stanza della Cultura in questi mesi è stato il sorriso, declinato nelle sue forme, nelle sue memorie, nella storia.

Pilloleart, l’associazione padrona di casa della Stanza della Cultura, costantemente animata dal farmacista rock (come ama definirsi) Stefano Federico, promuove la cultura del benessere, ma ugualmente e con la stessa intensità promuove la cultura della valorizzazione territoriale principalmente di Roma Est.

Il sorriso – è stato sottolineato – è esso stesso un farmaco benefico e sorridere aiuta in moltissime situazioni della vita, anche, purtroppo, non sempre felici.

Nel pomeriggio di venerdì 20 il sorriso è stato il protagonista del pomeriggio di lettura, esposizione ed ascolto degli scritti (anche inediti) che i partecipanti hanno portato.

Poesie, antiche e nuove, composte in alcuni casi, anche molti anni fa ma che raccontavano il sorriso come ricordo di una persona ormai lontana nel tempo e nello spazio, racconti brevi che hanno permesso di sorridere, anche amaramente, di pezzi di vita passata e di situazioni ormai trascorse; riflessioni letterarie ed etimologiche sulla parola “sorriso” e sul suo significato antropologico e sorrisi discreti ma sinceri offerti dai partecipanti all’incontro.

Quello di venerdì 20 è stato l’incontro ultimo del 2019, ma altri ne seguiranno nel 2020 e sempre ospitati dalla Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico, altre iniziative saranno realizzate per stimolare la cultura del benessere e continuare l’opera di valorizzazione territoriale, basterà continuare a seguire annunci ed articoli su questo giornale.

Molti gli appuntamenti in programma per il prossimo anno, ecco perché l’omaggio dell’Agenda del parco 2020 è stato veramente gradito dai partecipanti che hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze riportate attraverso le foto inserite nell’agenda. Quest’anno il tema è: fiori e piante nel V Municipio. Interessanti anche le altre notizie riportate nelle diverse pagine della pubblicazione.

Il 2019 si è concluso per il GALet, la Stanza della Cultura, Pilloleart ed Amici del Parco con la consapevolezza di aver agito ed aiutato la diffusione della cultura del benessere ed aver animato parte della valorizzazione territoriale del V Municipio. Il 2020 si aprirà con tante nuove energie ed iniziative da mettere in campo per continuare a lavorare e valorizzare il territorio del quartiere di Tor Tre Teste e di Roma Est.