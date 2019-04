Galleria Giovanni XXIII: chiusura parziale dalle 24 del 13 aprile alle 6 del 6 maggio 2019

“Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.) – informa Stefano Simonelli presidente del XV municipio – in una nota ha comunicato che, per eseguire interventi di trasformazione a LED degli impianti di illuminazione all’interno della Galleria Giovanni XXIII, sarà chiusa al transito veicolare, dalle ore 24:00 del 13 aprile 2019 alle ore 06:00 del 06 maggio 2019, la canna a salire della predetta Galleria, in direzione Via della Pineta Sacchetti, nel tratto compreso tra via Mario Fani e Via Trionfale.

Il Gruppo XV Cassia di Polizia Locale ha emesso apposita Determina Dirigenziale (PROT. vu 23909 DEL 03.04.2019) per la Disciplina provvisoria di traffico.

Di seguito quanto determinato:

Galleria Giovanni XXIII

· Chiusura al transito veicolare della canna in direzione Via della Pineta Sacchetti, nel tratto compreso tra Via Mario Fani e Via Trionfale;

·Direzione obbligatoria a destra all’uscita con Via Mario Fani;

· Limite massimo di velocità di 40 km/h all’intersezione con Via del Foro Italico e con Via Antonino di San Giuliano.

Nel tratto di Galleria Giovanni XXIII compreso tra Via del Foro Italico e l’uscita con Via Mario Fani il transito veicolare sarà canalizzato come previsto dal Codice della Strada (restringimento della carreggiata da due ad una corsia)”.