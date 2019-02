Galleria P.A.S.A.: prevista chiusura provvisoria  al transito veicolare per lavori di manutenzione

Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale sta predisponendo misure finalizzate al potenziamento dei servizi di viabilità nelle località maggiormente interessate dalle possibili ripercussioni traffico, derivanti dalla chiusura al traffico veicolare del tunnel sottostate alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta (P.A.S.A.) direzione Porta Cavalleggeri, che si renderà necessaria per consentire gli interventi di manutenzione disposti dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale.

Il lavori comporteranno la chiusura al traffico veicolare del tunnel, direzione via Gregorio VII , dalle ore 22,00 del 8 febbraio fino alle ore 06,00 del 18 febbraio 2019. Per consentire il collegamento viario fra il lungotevere e largo di Porta Cavalleggeri sarà modificato il piano di viabilità abolendo, per il periodo interessato dai lavori, la riservazione della corsia destinata ai soli veicoli del trasporto pubblico, attualmente esistente da piazza della Rovere a largo di Porta Cavalleggeri.

La Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre di il più possibile l’impatto sulla mobilità cittadina con particolare riferimento ai territori dei Municipi interessati: I – XIII.

Tutte le informazioni disponibili anche sulla pagina Facebook del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (https://it-it.facebook.com/PoliziaRomaCapitale/) e sul sito roma.luceverde.it (http://roma.luceverde.it/lavoriEchiusure.php).