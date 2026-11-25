Rintracciati in poco tempo nei pressi di piazzale Maria Montessori a Gallicano nel Lazio, con ancora addosso il telefono cellulare e la carta bancomat sottratti poco prima.

I Carabinieri della Stazione di Palestrina hanno denunciato in stato di libertà tre ragazzi — un ventunenne, un diciottenne e un diciassettenne — gravemente indiziati in concorso di rapina, al termine di un intervento avviato alle prime luci dell’alba dopo una telefonata al numero di emergenza 112.

Le ricerche avviate dopo la denuncia e gli atti per Procura ordinaria e Minorile

Raccolta la testimonianza e la denuncia della persona offesa, i militari hanno esteso immediatamente le ricerche sul territorio fino a individuare i tre giovani, perquisirli sul posto e recuperare gli oggetti rubati.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per i tre indagati sono scattate le denunce alle autorità giudiziarie ordinaria e per i Minorenni.

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