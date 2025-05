Gara per il gioco online: il TAR del Lazio prende tempo, sentenza attesa nei prossimi giorni

Si è svolta questa mattina, nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. L’udienza attesissima sul ricorso contro il bando di gara per il rilascio delle nuove concessioni del gioco a distanza, che vale – in numeri – milioni di euro e, in prospettiva, ridefinisce il volto del mercato del gioco online in Italia.

Il TAR ha trattenuto la causa in decisione. Nessun rinvio, nessuna sospensione momentanea: entro una decina di giorni arriverà la sentenza.

E sarà una sentenza di peso, perché sul piatto non ci sono solo le carte di un ricorso, ma la possibilità che l’intero meccanismo della gara venga rivisto, sospeso o addirittura bloccato.

Il cuore del problema? Le condizioni economiche e procedurali imposte dal bando, giudicate penalizzanti per i piccoli e medi concessionari.

A sollevare la questione è stata l’Associazione CIGO – Concessionari Italiani Gioco Online – che, insieme a numerosi operatori aderenti e a un pool legale di prim’ordine, ha presentato ricorso contro quello che definiscono “un bando che favorisce solo i grandi”.

Tra i punti contestati: l’elevato costo della concessione, pari a 7 milioni di euro per singolo operatore, e l’assenza – secondo i ricorrenti – di garanzie sufficienti per la concorrenza leale.

Cifre che pesano come macigni: 50 concessioni da assegnare, un valore potenziale di 350 milioni di euro di entrate per lo Stato e un canone annuo pari al 3% del margine netto.

Cifre che, per i grandi player del settore, sono sostenibili. Ma per le piccole realtà italiane, dicono i promotori del ricorso, potrebbero segnare la fine.

Ora la palla è nelle mani del giudice amministrativo. Due gli scenari sul tavolo: una decisione rapida sul merito, con sentenza definitiva entro i tempi tecnici, oppure l’adozione di un provvedimento cautelare che congelerebbe la gara in attesa della sentenza.

In entrambi i casi, il tempo stringe: le offerte devono essere presentate entro le ore 17:00 del 30 maggio.

Ma tutto potrebbe cambiare. Basta una firma del TAR per rimescolare le carte del gioco. In tutti i sensi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.