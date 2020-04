Garavini (IV): “Garantire in sicurezza la mobilità di lavoratori stagionali dall’estero per il comparto agricolo”

“Forse mai come in questa emergenza appare evidente quanto il buon funzionamento di interi settori economici dipenda dai lavoratori stranieri. A partire dal comparto agricolo che risente del blocco della mobilità di lavoratori e lavoratrici dall’estero. Ottimo l’impegno della Ministro Bellanova, intenzionata a confrontarsi con il suo omologo rumeno, per sbloccare gli arrivi di stagionali. È importante che a queste persone sia concesso di entrare nel nostro paese e che siano garantite condizioni di lavoro in assoluta sicurezza, altrimenti gran parte della produzione agricola rischia di andare al macero”.

“Già ora migliaia di produttori agricoli sono in difficoltà per curare le proprie produzioni. In assenza di personale, a breve la situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla impossibilità di effettuare il raccolto”. È quanto dichiara la senatrice Laura Garavini, Presidente commissione Difesa e Vicepresidente vicaria Italia Viva-Psi.