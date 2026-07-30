Garbatella saluta Enrico Lupardini, protagonista della vita del quartiere

È scomparso all’età di 75 anni Enrico Lupardini, nato e cresciuto alla Garbatella, quartiere al quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita.

Perito elettronico con studi in Ingegneria elettronica alla Sapienza, Lupardini aveva iniziato a lavorare giovanissimo nel settore dell’informatica, maturando una lunga esperienza professionale fino a diventare partner IBM e fondare successivamente una società di servizi informatici arrivata ad avere circa 50 dipendenti.

Dopo gli anni nel settore privato aveva proseguito il suo percorso lavorativo nella pubblica amministrazione, tra Provincia di Roma, Comune di Fiumicino, Ministero del Tesoro e Roma Capitale Metropolitana, fino al pensionamento nel 2015.

Attivo nella vita del quartiere e vicino alle realtà sociali del territorio, nel 2012 aveva aderito al Movimento 5 Stelle partecipando alle prime esperienze dei meetup cittadini. Candidato alle elezioni municipali del 2013 e del 2016, era stato nominato presidente del Consiglio del Municipio VIII durante l’amministrazione guidata da Paolo Pace.

Il suo impegno non si era limitato alla politica: Lupardini aveva organizzato corsi di informatica e telefonia mobile nei centri anziani, partecipato agli orti urbani della Garbatella, collaborato con una web radio del territorio e svolto attività di volontariato. Appassionato di sport, era anche arbitro di calcio e aveva conseguito l’abilitazione per dirigere gare dedicate ad atleti non vedenti e ipovedenti.

Un uomo dalle molte passioni e dai molti impegni, sempre disponibile a mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

I funerali di Enrico Lupardini si svolgeranno sabato 1 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Filippo Neri alla Garbatella.

Le testimonianze

«Mi mancherà incontrarti al portone di casa mentre ti apprestavi con entusiasmo ed energia ad affrontare una nuova giornata. Non ti ho mai chiesto dove andassi con quello zaino tutti i giorni, ma erano contagiosi il tuo sorriso e la tua energia. Ci mancherai. Ciao, Enrico.»

Claudia V.

«Ciao Enrico, amico e compagno di viaggio in politica. Abbiamo fatto tre anni di Consiglio insieme. Spesso discutevamo animatamente, ma ti volevo bene. Ricordo la tua determinazione nelle battaglie che abbiamo affrontato in quegli anni. Hai continuato a seguire le vicende del Municipio anche dopo il tuo ritiro dalla politica. Riposa in pace.»

Marco M.

«Ho appreso con grande tristezza della tua scomparsa. Anche se negli ultimi anni non abbiamo avuto molte occasioni di sentirci, conservo il ricordo del percorso che abbiamo condiviso e dell’impegno che hai dedicato al nostro Municipio e al Movimento, ricoprendo con serietà il ruolo di portavoce.»

Arcangelo P.

«La pensavamo diversamente, ma grande rispetto per la persona. Ciao Enrico. Se potessi ti clonerei…»

Luigi R.

«Sei stato un esempio di forza di volontà per tutti noi. Hai lottato come un lupo fino alla fine!»

Teresa C.

«Non ci posso credere. Da un po’ non leggo più “Lupo pensiero”, ma non potevo immaginare, non sapevo… Mi dispiace moltissimo. Persona garbata e sempre misurata nell’interlocuzione con le organizzazioni sindacali.»

Loredana M.

«Ciao Enrico. Abbiamo condiviso una stagione politica e ricordo con affetto il tuo tratto squisito e la tua pacata saggezza nell’affrontare anche i nodi più spinosi. Ci mancherai.»

Silveli K.

«Che brutta notizia… Un uomo raro. Condoglianze alla famiglia e a tutta la nostra comunità.»

Luca C.

«Ciao Enrico caro, un dispiacere grande. Ti voglio ricordare sempre come una persona positiva, intelligente e preparata. Ricordo i nostri dialoghi sul mio paese, Rovere, che tu avevi apprezzato insieme al nostro amico Giancarlo.»

Paola T.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza