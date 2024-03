Genzano, si ferisce in volto con una motosega: giardiniere finisce in ospedale

Tragedia sfiorata questa mattina Mercoledì 6 Marzo 2024, quando alcuni giardinieri stavano potando la folta vegetazione dal giardino di una casa privata al piano terra in via Montegiove Nuovo a Genzano, nel centro abitato della parte bassa della cittadina. Uno dei giardinieri 24enne si è ferito al volto con una motosega.

L’accaduto: Il giovane e i suoi colleghi stavano potando la vegetazione del giardino quando si è verificato l’incidente. Il lavoratore della ditta di manutenzione del verde ha perso il controllo della motosega elettrica che stava usando per tagliare una siepe e l’attrezzo lo ha ferito al volto.

Gli altri operai e giardinieri che erano con lui, lo hanno subito soccorso e chiamato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i medici del 118, i carabinieri e gli ispettori del lavoro della Asl Roma 6. Il 24enne è stato trasportato dal 118 all’ospedale dei Castelli, non è in pericolo di vita.

