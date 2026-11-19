Mercoledì 18 novembre alle ore 18:00 presso la sala consiliare del IV Municipio in via Tiburtina, si è svolto un momento di riconoscimento e premiazione dedicato alle atlete della SFS (Scuola Formativo Sportiva) Ritmica. L’associazione da oggi è infatti l’unica realtà del mondo della ginnastica ritmica a Roma a militare in serie B.

La società, che utilizza come sedi per la sua attività i plessi Scalarini e Calvino a Colli Aniene, arriva al traguardo dopo i risultati ottenuti nella Zona Tecnica 3 della Serie C Gold.

Per la vicepresidente del Municipio Annarita Leobruni si tratta di “una bella società che fa crescere le persone e che non si concentra solo sull’agonismo del singolo. Ringrazio Anna Ancidoni dell’extrascolastico Calvino per avermi fatto conoscere questa realtà che non forma solo sportive ma fornisce valori per renderle donne con dei valori sani nella società.”

“Un grande orgoglio per il nostro territorio“, il commento del Presidente del Municipio Umberti che per l’occasione ha consegnato una targa commemorativa alla squadra.

“Un traguardo che ci sembrava irrealizzabile” il commento di Noemi Sirtore, responsabile tecnica della società “in una competizione svolta con 40 società provenienti da tutta Italia. Solo una società era ammessa alla serie B, ma alla fine ce l’abbiamo fatta“. Le competizioni si sono svolte a San Marino ed hanno premiato le atlete romane con la promozione in serie B, dove gareggeranno 12 squadre.

Il Presidente della SFS Roberto Corasaniti ha voluto precisare il grande impegno e la determinazione delle ragazze in un contesto di impianti sportivi che spesso presentano difficoltà strutturali e per i quali si augurano la situazione potrà migliorare nel prossimo futuro.

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