Gioco delle campanelle a Fontana di Trevi, scacco alla banda: sequestrati soldi e attrezzature

In pieno centro storico di Roma, tra i vicoli affollati e i turisti incantati dalla Fontana di Trevi, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno messo fine all’ennesima truffa delle “campanelle”, un raggiro tanto semplice quanto insidioso, capace di far sparire denaro in pochi secondi.

Da settimane i militari avevano intensificato i controlli nelle strade più battute della Capitale, con un obiettivo chiaro: smascherare chi continua a sfruttare l’inganno del gioco d’azzardo improvvisato per colpire soprattutto visitatori distratti. E questa volta, l’operazione ha dato i suoi frutti.

In via in Arcione, a pochi passi dalla celebre fontana, i Carabinieri hanno sorpreso e bloccato una vera e propria “squadra” del raggiro: sei cittadini romeni, tra cui una donna, tutti di età compresa tra i 25 e i 38 anni e con precedenti alle spalle.

La dinamica era quella ormai nota: un croupier rapido e abile con le mani, finti scommettitori pronti a esibire vincite fasulle per convincere i passanti a tentare la fortuna, e una rete di vedette disposte a segnalare l’arrivo delle pattuglie per permettere alla banda di dileguarsi in un attimo.

Questa volta, però, il piano non ha funzionato. I militari, dopo aver identificato i sei soggetti, li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Roma per truffa ed esercizio di giochi d’azzardo. Contestualmente è stato notificato loro un ordine di allontanamento dal centro per 48 ore, accompagnato da una sanzione amministrativa di 100 euro.

Non solo. È scattata anche una multa da 400 euro per violazioni al regolamento di Polizia Urbana e il sequestro dell’intero “set” della truffa: materiali utilizzati per il gioco e un bottino di 1.415 euro, 140 dollari americani e 110 sterline britanniche, presumibile provento dell’attività illecita.

Un colpo importante nel contrasto a una delle truffe più radicate del centro storico, spesso sottovalutata ma capace di rovinare la permanenza di molti visitatori.

