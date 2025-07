Gioco delle tre campanelle e commercio abusivo, controlli mirati della Polizia Locale

Nell’ambito dei servizi di vigilanza espletati quotidianamente dalla Polizia Locale di Roma Capitale, a contrasto di attività illecite legate al commercio abusivo ed al gioco d’azzardo su strada, che interessano diverse aree del Centro Storico, ieri pomeriggio, i caschi bianchi del I Gruppo Centro, unitamente a personale della Polizia di Stato, hanno eseguito una capillare operazione di controllo nelle zone colpite dal fenomeno illegale del gioco delle tre campanelle o tre carte, individuando una decina di persone, a vario titolo coinvolte, nell’organizzazione di tali forme di truffa a danno dei tanti turisti in visita nella Capitale.

L’intervento, scattato dopo una costante attività di monitoraggio, ha interessato l’area compresa tra Fontana di Trevi, Via del Tritone, Piazza Barberini, piazza di Spagna e Pincio, portando all’individuazione dei cosiddetti “pali”, persone posizionate in alcuni punti strategici al fine di allertare i propri complici, impegnati nel gioco delle tre campanelle in una località limitrofa, nel caso di avvicinamento delle forze di polizia.

Una decina le persone fermate, tra cui due soggetti, entrambi di nazionalità romena, rispettivamente di 45 e 51 anni di etá, trovati in possesso del materiale di gioco; un tappeto, tre campanelle in metallo ed alcune palline di gomma, il tutto posto sotto sequestro. A loro carico, al termine degli accertamenti di rito, è scattata la denuncia per esercizio di giochi d’azzardo.

Mirati interventi nelle piazze e vie del Centro Storico anche sul versante dell’abusivismo commerciale: solo ieri sono stati circa un migliaio i prodotti posti sotto sequestro, tra cui la metà, tra portafogli, borse e cinture, di natura contraffatta. Dall’inizio del mese di luglio, solo nelle zone del “tridente”, sono circa 10mila gli articoli già sequestrati dai caschi bianchi.

