Giornata Achille Serrao 2020. Evento on line

Come ogni anno il Centro Studi Achille Serrao e l’Associazione Periferie da 8 anni organizzano, in ottobre, in occasione dell’anniversario della nascita e della morte un nuovo evento dedicato al Poeta.

Quest’anno, con le grandi difficoltà che comporterebbe “in presenza”, l’evento sarà “virtuale”. L’occasione però diventa unica per invitare e coinvolgere amici lontani che altrimenti non avrebbero potuto partecipare.

Amici, poeti, critici o estimatori dell’opera letteraria di Serrao sono invitati a un incontro sulla piattaforma ZOOM il giorno Sabato 17 ottobre 2020 dalle 18.00 alle 19.30. Se avranno piacere di farlo, potranno intervenire brevemente commentando una poesia o un’opera di Achille Serrao.

Coloro che non potranno partecipare all’evento con la piattaforma ZOOM, potranno ugualmente partecipare con un proprio contributo scritto che sarà pubblicato sul sito poetidelparco.it, insieme a quello di altri amici impossibilitati a partecipare all’evento on line e che potranno inviare il loro contributo qualche giorno prima del 17 ottobre alla mail: p.gallardo@teletu.it o whatsapp 3477107663

Coordineranno l’evento Anna Maria Curci, Manuel Cohen e Vincenzo Luciani.