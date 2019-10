Giornata Achille Serrao alla Casa della Cultura

Per la settimana dedicata alla Giornata Achille Serrao si terranno due eventi alla Casa della Cultura nel parco di Villa de Sanctis in via Casilina:

giovedì 24 ottobre alle 18.00 ci sarà la presentazione del secondo volume della collana che Edizioni Cofine cura in collaborazione con il Centro Studi A. Serrao per riportare alla luce i libri del poeta, scrittore e critico letterario che non sono più reperibili.

“L’OPERA POETICA 1968-1979” sarà presentato dai poeti e critici Luca Benassi (autore della Prefazione alla nuova edizione), Manuel Cohen e Vincenzo Luciani. Parteciperà anche il Nuovo Coro Popolare con interventi corali della tradizione dialettale italiana.

Da mercoledì 23 sarà allestita la Mostra “Anche senz’ali” dell’artista Roberto Serrao, fratello di Achille.