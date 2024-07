Giornata dei Nonni, Funari: “Non solo buoni propositi, ma investire anche nei cohousing” 

“Casa Nino, uno dei cohousing di Roma Capitale, ha compiuto due anni: un anniversario che abbiamo festeggiato tutti insieme e che coincide anche con la festa dei nonni.

Un’occasione per ricordare che i cohousing, le comunità alloggio sono esperienze importanti e rappresentano un modello valido e rispettoso della dignità degli anziani.

Nel dibattito, in occasione della giornata dei nonni, ricordiamoci che esistono già delle realtà alternative alle Rsa che hanno bisogno però di essere finanziate e riconosciute come modello valido di assistenza residenziale sociosanitaria.

C’è bisogno di finanziamenti nazionali e regionali, altrimenti rimarranno solo buone prassi non replicabili come azioni strutturali.

Esiste la legge 33 del 2023 che si propone di migliorare, con misure innovative e integrate, la qualità di vita degli anziani.

Il quadro normativo ora ci aiuta, ma tutte le Istituzioni devono fare la propria parte per evitare che non rimanga una realtà solo su carta. La giornata dei nonni non rimanga solo un anniversario di buoni propositi non realizzabili”.

È quanto sostiene in una nota l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.

