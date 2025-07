Giornata di fuoco nella Capitale: distrutti due depositi giudiziari

L’odore acre del fumo è ancora sospeso nell’aria. Le fiamme sono state domate, ma i segni del fuoco restano impressi ovunque: lamiere accartocciate, vetri esplosi, carcasse annerite di auto e scooter ridotti a scheletri di metallo. Quella di lunedì 30 giugno sarà ricordata come una delle giornate più drammatiche sul fronte incendi nell’ultimo mese.

Un inferno iniziato poco dopo l’ora di pranzo. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 13. Poi, uno dopo l’altro, cinque roghi principali hanno colpito in rapida sequenza diversi quartieri della Capitale: da Fiumicino a Ponte Galeria, passando per Cesano, Capannelle e il parco dell’Aniene.

Il fronte più preoccupante si è aperto tra Fiumicino e Ponte Galeria, in una zona di confine tra i due comuni. In un’area verde a ridosso di via Gemignano Montanari e via Portuense, le fiamme hanno rapidamente raggiunto un deposito giudiziario situato in via della Chiesuola, avvolgendo veicoli e materiali sotto sequestro.

Intanto, un altro incubo prendeva forma a Capannelle, dove un deposito in via Casal Rotondo è stato inghiottito dalle fiamme. Le prime stime parlano di circa 200 mezzi distrutti, tra automobili, furgoni e motorini. Ma il numero esatto sarà disponibile solo nelle prossime ore. Resta da chiarire anche l’origine del rogo: non è ancora certo se le fiamme siano partite dall’interno del deposito o se abbiano trovato via libera da sterpaglie esterne.

I vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti con decine di unità, supportati da volontari e personale del 118. Le immagini dai luoghi degli incendi parlano da sole: esplosioni a catena, colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, auto accatastate trasformate in torce.

«Un fatto da monitorare con la massima attenzione», ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto dopo ore concitate: «Sia a Ponte Galeria che a Capannelle sono stati coinvolti dalle fiamme due depositi giudiziari. Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un’emergenza ricorrente. Stiamo facendo la nostra parte con verifiche e sanzioni severe, ma serve responsabilità e collaborazione da parte di tutti».

Ora si indaga. Le informative dei vigili del fuoco e delle autorità competenti dovranno chiarire cause, responsabilità e – soprattutto – se ci siano legami tra i diversi focolai. In un’estate che si preannuncia rovente, il timore è che questi roghi possano essere solo l’inizio.

IL VIDEO

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.