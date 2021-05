Giornata ecologica con pulizia e taglio erba in via Serretta a Pietralata

Sabato 5 giugno 2021, dalle ore 8.00 in poi, ci sarà una “Giornata ecologica”, dedicata alla pulizia e al taglio dell’erba di tutta l’area di via Serretta, delle strade limitrofe e del parcheggio attiguo. Siamo in zona Pietralata, Municipio IV, proprio di fronte ad un Istituto Scolastico, nel bel mezzo di tanti palazzi e di centinaia di abitanti, di attività commerciali, che stanno patendo da troppo tempo per questa situazione di degrado e le ripetute occupazioni di uno stabile fatiscente al suo interno.

Poiché il Municipio aveva dichiarato, in un recente incontro, che non ci sono i fondi per effettuare l’intervento, l’iniziativa è stata presa direttamente, ci viene riferito, da un autocostituitosi “Gruppo di Cittadini Responsabili”, residenti nella zona, con la collaborazione di “Retake Roma Monti Tiburtini”, del “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” e di quello “Colline e Valli di Pietralata e Tiburtina”.

Nello specifico, il 5 giugno si procederà a ripulire l’area citata, che versa in totale stato di abbandono (come risulta dalle due fotografie allegate), per ridarle un minimo di decoro.

Gli organizzatori sperano in una massiccia partecipazione.

Coloro che intendono partecipare alla lodevole iniziativa, debbono presentarsi con un abbigliamento adeguato alla circostanza e provvisti di guanti da giardinaggio, rastrelli, zappette, falcetti, scope e – se li avete – sono molto graditi e utili dei decespugliatori; e, più di tutto ….. tanta, tanta buona volontà.

Sarà l’occasione buona per ribadire, ancora una volta, la netta contrarietà a qualunque idea di collocare dei centri di raccolta AMA, sia in via E. Serretta che in via A. Tedeschi.

Allora: appuntamento alle 8.00 di sabato 5 giugno.

La locandina dell’evento

5 GIUGNO GUORNATA ECOLOGICA VIA SERRETTA