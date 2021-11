Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, approvata mozione dal Consiglio del V municipio

Il Consiglio del V Municipio il 19 novembre 2021 ha approvato all’unanimità nella seduta del 19 novembre 2021 una mozione presentata dalla consigliera Elena Antinozzi (Lista Impegno Civico Caliste Presidente) con oggetto: 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nella mozione i consiglieri impegnano il Presidente del V Municipio e la Giunta Municipale

– A attuare in breve tempo le strategie indicate dal piano programmatico del neo-eletto Sindaco Gualtieri;

– A potenziare il raccordo fra scuola, servizi territoriali e consultori famigliari per adolescenti, al fine di intervenire più efficacemente nelle politiche educative sulla relazione fra uomo e donna, sull’educazione all’uguaglianza e sul rispetto delle differenze in modo da rendere obbligatori percorsi formativi di educazione alla cittadinanza;

– A dare piena applicazione delle linee guida enunciate dalla Convenzione di Istanbul;

– A promuovere interventi e riflessioni sul tema, coinvolgendo delegazioni di alunni della scuola secondaria superiore e personaggi istituzionali;

– A dare adeguata pubblicità all’applicazione You Pol del ministero dell’interno;

– a Inserire nella home-page del Municipio V il numero antiviolenza 1522;

– A collocare, nella sede nel Municipio V una “panchina rossa”. (Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato). La panchina rossa, colore del sangue è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza.