Giornata internazionale del cane, 1 romano su 3 ne ha uno

Gli italiani sono amanti dei cani. Parlano i numeri: 8.8 milioni i pet regolarmente registrati (Rapporto Assalco Zoomark 2024) e secondo Ipsos il 31% dei romani ha almeno un cane in famiglia.

Grazie alle cure e alle attenzioni dei loro proprietari, sono sempre di più i cani “anziani”: negli Usa e in Europa ci sono oltre 45 milioni di cani di età superiore ai 7 anni, con una longevità mediana di circa 10 anni a seconda della razza.

“Indipendentemente dalla provenienza e dalla razza del cane – spiega Dr.ssa Fabrizia Canepa della clinica Ca’ Zampa San Martino – la scelta di accogliere un cane in famiglia va fatta con consapevolezza e senso di responsabilità. Una vita lunga e sana per il cane dipende da una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare, visite veterinarie periodiche, molta attenzione e amore. È importante adattare la cura alle esigenze specifiche della razza, tenendo conto di eventuali predisposizioni genetiche a determinate malattie. Particolare attenzione va riservata anche quando il pet entra nella terza età, per permettere loro di vivere bene anche questa fase della loro vita”.

Quando si sceglie un cane, la durata della vita della razza può essere un fattore decisivo. Secondo gli esperti, in genere i cani di piccola taglia hanno una maggiore predisposizione ad una maggiore longevità.

Detto questo, quali sono razze di cane note per vivere più a lungo?

In occasione della Giornata Internazionale del cane, ecco una speciale top ten:

1. Chihuahua

È importante tenerli attivi con passeggiate giornaliere e giochi per prevenire problemi di obesità. Una dieta equilibrata e controlli veterinari regolari sono essenziali per mantenerli in salute.

2. Jack Russell Terrier

Energici e vivaci, hanno bisogno di molto esercizio fisico e stimolazione mentale per evitare comportamenti distruttivi. Una dieta ricca di proteine aiuta a mantenere la loro muscolatura forte.

3. Barboncino

Richiedono una toelettatura regolare per mantenere il pelo sano. Inoltre, sono inclini a problemi dentali, quindi l’igiene orale è fondamentale.

4. Shih Tzu

Richiede cure costanti, come spazzolature frequenti per evitare nodi. Anche la pulizia degli occhi è importante, poiché sono soggetti a infezioni oculari.

5. Yorkshire Terrier:

Nonostante le loro dimensioni, hanno bisogno di molta attività fisica. Anche loro richiedono una cura regolare del pelo e attenzione all’igiene orale.

6. Maltese

Il loro mantello bianco richiede un’attenzione particolare, inclusa la pulizia regolare per evitare macchie.

7. Beagle

Sono cani attivi che richiedono molto esercizio e stimolazione mentale. Una dieta equilibrata e il controllo del peso sono essenziali per evitare problemi di salute comuni come l’obesità.

8. Bassotto

La conformazione della colonna vertebrale porta ad avere problemi spinali, quindi è consigliabile che evitino di salire le scale, he saltino da altezze elevate e mantenere un peso sano.

9. Papillon

Sono cani intelligenti che richiedono molta stimolazione mentale. La pulizia regolare delle orecchie è cruciale per prevenire infezioni.

10. Australian Cattle Dog

Sono cani estremamente attivi che richiedono molto esercizio fisico e un addestramento costante. Una dieta ricca di nutrienti è fondamentale per sostenere il loro alto livello di energia.

