Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia il 17 maggio

Domenica 17 maggio (ore 18), in occasione della Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia, apre la settimana di eventi online il talk organizzato, in collaborazione con il Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli, a cui prendono parte Elly Schlein (vicepresidente e assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica dell’Emilia Romagna), Marilena Grassadonia (attivista Lgbt+), Chiara Franceschini (attivista Lucha y Siesta) e Daniele Gattano (attore). Al dibattito partecipa anche Sebastiano F. Secci, Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli che afferma: ”Il Covid-19 non può fermare la nostra lotta contro l’omolesbobitransfobia perché gli odiatori non si sono fermati. In questi mesi di lockdown, purtroppo, troppe persone della nostra comunità sono state costrette a vivere gomito a gomito con chi le discrimina per il proprio orientamento sessuale o identità di genere, senza il sollievo del mondo esterno. Negli ultimi giorni, inoltre, la fase 2 ha fatto registrare nuovi casi di aggressioni omofobe nelle nostre strade. Anche e soprattutto quest’anno abbiamo bisogno di continuare la nostra lotta contro l’omolesbobitransfobia, perché non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno”

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Biblioteca Quarticciolo si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.

