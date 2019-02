Giornata Nazionale Braille, Figliomeni (FDI): “Maggiore supporto per ciechi e ipovedenti”

“Abbiamo partecipato questa mattina, 27 febbraio 2019, alla XII giornata nazionale del Braille, iniziativa organizzata dal Presidente UICI Roma, Giuliano Frittelli, che ringraziamo per l’invito e con il quale abbiamo iniziato un percorso di collaborazione per dare un maggiore supporto al mondo dei ciechi e degli ipovedenti. Stiamo a questo riguardo mettendo in piedi delle iniziative volte alla risoluzione di diverse criticità dei minorati della vista, in particolare su problematiche a cui vanno incontro i ragazzi ciechi ed ipovedenti nelle strutture scolastiche, senza ovviamente tralasciare gli altri settori della vita sociale.

“Per questo motivo cercheremo di coinvolgere maggiormente i nostri parlamentari ed eletti nelle varie istituzioni sulle tematiche per la disabilità, per cercare di avere un percorso unitario volto alla risoluzione delle varie criticità. Un saluto partecipe quindi a questa bella iniziativa che deve essere di buon auspicio per futuri progetti”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina e responsabile nazionale per Fratelli d’Italia per le Politiche Sociali.