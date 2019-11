Giornata Nazionale degli Alberi 2019, al giardino di via delle Cave di Pietralata

Il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, ha celebrato, questa mattina, nel giardino di via delle Cave di Pietralata, in Roma, la “Giornata Nazionale degli Alberi 2019”, più comunemente conosciuta come la “Festa degli Alberi”; istituita, dal Ministero dell’Ambiente, con legge 10/2013.

Coinvolto nell’iniziativa, dalla Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa e dall’Assessore all’Ambiente, Fabio Grifalchi, il Comitato ha accettato l’offerta e, come detto in titolo, questa mattina ha proceduto alla piantumazione di tre alberelli di cerro, nel giardino di via delle Cave di Pietralata in Roma.

Il Presidente del Comitato di Quartiere, Sig. Pericle Bellofatto, ha prima proceduto ai dovuti ringraziamenti nei confronti della Presidente Della Casa e dell’Assessore Grifalchi (non presenti alla manifestazione) e del loro staff, sempre gentile e disponibile; dopo di che ha ringraziato le persone intervenute ed i due volontari che ieri hanno effettuato le tre buche e oggi hanno messo a dimora i piccoli cerri.

La manifestazione, secondo il Presidente Bellofatto, aveva ed ha lo scopo di rappresentare la necessità dello sviluppo degli spazi verdi urbani, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi nella nostra città e nel quartiere di loro competenza: Pietralata/Portonaccio.

Alla manifestazione erano presenti, per il Comitato di Quartiere, anche le Consigliere Teresa Misuraca e Dolores Cantelli.

Nelle due foto, alcuni momenti della manifestazione